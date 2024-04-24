Специалисты установили причину, по которой школьник-сатанист из Петрозаводска совершил нападение

Две несовершеннолетние девочки с колото-резаными ранениями были доставлены в больницу Петрозаводска 22 апреля. Школьницы были атакованы их 15-летним знакомым, учеником финно-угорской школы, в результате конфликта, произошедшего во время вечеринки.
Инцидент привлёк внимание не только местных СМИ. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что нападавший увлекался прогулками по кладбищам и прослушиванием тяжёлой музыки. Психологи, выступившие в интервью для интернет-издания "Подмосковье Сегодня", намекнули на возможное наличие у подростка крайне тяжёлого диагноза — "шизотипическое расстройство".
Эксперт Анна Метальникова предположила, что современная поп-культура способна вызывать "коррозию психики" у несовершеннолетних, что может привести к приверженности к деструктивным субкультурам. Психиатр-психотерапевт Владимир Шкурко не исключает возможность употребления запрещённых веществ или алкоголя 15-летним парнем.
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.