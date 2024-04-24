Специалисты установили причину, по которой школьник-сатанист из Петрозаводска совершил нападение

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Эксперт Метальникова: «коррозия психики» связана с актуальной поп-культурой

1:06
Здоровье

Две несовершеннолетние девочки с колото-резаными ранениями были доставлены в больницу Петрозаводска 22 апреля. Школьницы были атакованы их 15-летним знакомым, учеником финно-угорской школы, в результате конфликта, произошедшего во время вечеринки.

Эксперт Метальникова: «коррозия психики» связана с актуальной поп-культурой
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

Инцидент привлёк внимание не только местных СМИ. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что нападавший увлекался прогулками по кладбищам и прослушиванием тяжёлой музыки. Психологи, выступившие в интервью для интернет-издания "Подмосковье Сегодня", намекнули на возможное наличие у подростка крайне тяжёлого диагноза — "шизотипическое расстройство".

Эксперт Анна Метальникова предположила, что современная поп-культура способна вызывать "коррозию психики" у несовершеннолетних, что может привести к приверженности к деструктивным субкультурам. Психиатр-психотерапевт Владимир Шкурко не исключает возможность употребления запрещённых веществ или алкоголя 15-летним парнем.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
Специалист Скворцов Дмитрий
Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
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