Специалисты установили причину, по которой школьник-сатанист из Петрозаводска совершил нападение

Эксперт Метальникова: «коррозия психики» связана с актуальной поп-культурой

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Две несовершеннолетние девочки с колото-резаными ранениями были доставлены в больницу Петрозаводска 22 апреля. Школьницы были атакованы их 15-летним знакомым, учеником финно-угорской школы, в результате конфликта, произошедшего во время вечеринки.

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Инцидент привлёк внимание не только местных СМИ. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что нападавший увлекался прогулками по кладбищам и прослушиванием тяжёлой музыки. Психологи, выступившие в интервью для интернет-издания "Подмосковье Сегодня", намекнули на возможное наличие у подростка крайне тяжёлого диагноза — "шизотипическое расстройство".

Эксперт Анна Метальникова предположила, что современная поп-культура способна вызывать "коррозию психики" у несовершеннолетних, что может привести к приверженности к деструктивным субкультурам. Психиатр-психотерапевт Владимир Шкурко не исключает возможность употребления запрещённых веществ или алкоголя 15-летним парнем.