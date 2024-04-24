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Малышева поделилась советами по избежанию слепоты при атеросклерозе

Специалисты: для сохранения зрения при атеросклерозе важно быстро обратиться к врачу

1:30
Здоровье

Врач и ведущая телепрограммы "Жить здорово!" на Первом канале, Елена Малышева, утверждает, что при атеросклерозе можно предотвратить частичную или полную потерю зрения с помощью хирургического вмешательства. Она подчеркнула важность медицинской помощи при этом серьёзном заболевании.

Специалисты: для сохранения зрения при атеросклерозе важно быстро обратиться к врачу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Атеросклероз сонных артерий — критическое состояние, угрожающее развитием слепоты и инсультом. Врачи определяют степень стеноза и принимают решение о дальнейших мерах. Одним из методов лечения может быть установка стента, но существует риск сдвига и, как следствие, перехода тромба в мозг или глазное яблоко. Иными словами, чаще всего выбор идёт всё же в пользу операции, как поделилась Елена Малышева.

По словам Кардиолога Германа Гандельмана, специалисты принимают решение об операции, учитывая особенности бляшки (тромба) и состояние пациента. Офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что тромбоз глазной артерии происходит весьма быстро и совершенно безболезненно, в результате чего человек может ослепнуть частично или полностью.

"Ухудшение зрения в одном глазу — признак тромбоза глазной артерии. Быстрое обращение к врачу — шанс сохранить зрение. Нужно снизить давление в глазу, принимать коагулянты, нитроглицерин может помочь восстановить кровоток", — добавил Коновалов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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