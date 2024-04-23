Appetite: люди считают, что большие порции вредной еды наиболее вкусные

Австрийские учёные выяснили, что люди считают вредную еду более вкусной

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Австрийские учёные задались вопросом — почему люди часто переедают вредную пищу.

Фото: unsplash.com by Хавьер Молина is licensed under Creative Commons в качестве всеобщего общественного достояния CC0 1.0

"Согласно широко распространенному мнению, люди думают, что здоровая пища не может быть вкусной, и это озадачивает, потому что существует множество вариантов здоровой и вкусной еды. Мы хотели лучше понять, почему люди до сих пор формируют такое негативное мнение о здоровой пище", — пояснила ведущий автор работы Соня Кунц.

В исследовании участвовало порядка 350 человек. Участникам показывали фото блюд, относящихся как к здоровой еде, так и к вредной. Людей просили оценить возможный вкус и пользу этих продуктов. Исследование опубликовано в научном журнале Appetite.

В итоге, исследуемые, как правило, называли наиболее вкусной большие порции вредной еды.