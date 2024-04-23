Иммунолог Продеус: чай каркаде полезен для сердечно-сосудистой и иммунной систем

Иммунолог Продеус заявил, что чай каркаде полезен для сосудов

0:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профессор и иммунолог Андрей Продеус сообщил в эфире программы "Жить здорово!", что чай каркаде является очень полезным напитком.

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Каркаде — это ярко-красный чай, который получают из цветков гибискуса. Учёными уже известна его польза в профилактике болезней сердечно-сосудистой системы, потому что в нём содержится много аскорбиновой кислоты, которая укрепляет стенки сосудов.

В чае содержатся антиоксиданты, помогающие бороться с жировыми отложениями на стенках сосудов. Кроме того, каркаде укрепляет иммунитет, заявил Андрей Продеус.