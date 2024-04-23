Добавьте эти простые продукты в свой рацион, и вы быстро избавитесь от акне

При таком кожном заболевании, как акне, важно соблюдать правильное питание и исключить некоторые виды продуктов из своего рациона, а другие, наоборот, добавить. Об этом сообщает Advice.News.
Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Для стабилизации состояния кожи важно чаще употреблять продукты, которые богаты витаминами С, Е и А. Это болгарский перец, апельсин, орехи, тыква, морковь, шпинат и базилик. Также эти продукты содержат в себе антиоксиданты, клетчатку, которая нужна для хорошей работы кишечника, они способствуют выводу токсинов.
Также есть продукты, от которых важно отказаться, чтобы вылечить акне. Прежде всего, это продукты с простыми углеводами. К ним относят белый хлеб, газированные напитки, сладости, выпечку, картошку, сахар. Вместо сахара лучше использовать сироп стевии или топинамбура.
Если употреблять глюкозу в большом количестве, то это приводит к увеличенному синтезу инсулина, что приводит к выработке тестостерона и образованию прыщей.
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)