Добавьте эти простые продукты в свой рацион, и вы быстро избавитесь от акне

Advice.News: апельсины и орехи помогут избавиться от акне

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При таком кожном заболевании, как акне, важно соблюдать правильное питание и исключить некоторые виды продуктов из своего рациона, а другие, наоборот, добавить. Об этом сообщает Advice.News.

Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для стабилизации состояния кожи важно чаще употреблять продукты, которые богаты витаминами С, Е и А. Это болгарский перец, апельсин, орехи, тыква, морковь, шпинат и базилик. Также эти продукты содержат в себе антиоксиданты, клетчатку, которая нужна для хорошей работы кишечника, они способствуют выводу токсинов.

Также есть продукты, от которых важно отказаться, чтобы вылечить акне. Прежде всего, это продукты с простыми углеводами. К ним относят белый хлеб, газированные напитки, сладости, выпечку, картошку, сахар. Вместо сахара лучше использовать сироп стевии или топинамбура.

Если употреблять глюкозу в большом количестве, то это приводит к увеличенному синтезу инсулина, что приводит к выработке тестостерона и образованию прыщей.