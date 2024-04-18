AstraZeneca подала жалобу в СКР из-за нового российского препарата от диабета

Представители российского подразделения AstraZeneca обратились к управлению Следственного комитета по Московской области с жалобой на производителя лекарственного средства "Фордиглиф" — АО "Химико-фармацевтический комбинат "Акрихин".
Решение "Акрихина" о выпуске десяти серий препарата "Фордиглиф" с МНН (международное непатентованное наименование) дапаглифлозин вызвало жалобу. Данные из реестра Росздравнадзора свидетельствуют о начале продажи этого препарата от диабета с 11 апреля. Представители британо-шведской компании AstraZeneca утверждают, что оригинальное средство под названием "Форсига" принадлежит им и обладает патентной защитой в России до 2028 года.
Обращение было подано в Следственный комитет 16 апреля. В фармацевтической компании возмущены тем, что никто не обратился к ним, как к владельцам патента, с запросом о разрешении на использование данного препарата. Они назвали введение "Фордиглифа" в оборот незаконным.
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