Рак провоцирует образование тромбов

Тромбы чаще возникают у онкобольных, чем у здоровых. Дело в том, что их кровяные клетки становятся менее пластичными, чаще сбиваются в "комочки", тем самым замедляя кровоток. К такому заключению пришли российские эксперты-авторы материала в Thrombosis Research.

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Исследователи доказали, что у онкопациентов меняется способность клеток к деформации. По мнению экспертов, это следует учитывать врачам, наблюдающим людей с опухолями.

Они исследовали 27 пациентов, лечившихся в ярославских больницах, и два десятка здоровых людей. Ученые взяли образцы крови и сравнили состав. Так, эритроциты больных выглядели иначе, чем у здоровых, кроме того, отличалось и их поведение. Например, красных кровяных клеток было меньше. Это негативно сказывается на вязкости крови и может быть губительно при сочетании с "жесткостью" клеток. Они собираются в "кучки" и мешают циркуляции крови в сосудах, снижая скорость, провоцируя тромбы.

Такая ситуация "на руку" опухоли: создаются комфортные условия для роста клеток, а клетки-защитники не могут достать "врага".

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