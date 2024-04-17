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Одна ложка этого продукта снизит давление и предотвратит деменцию

Врач Мосли: ложка оливкового масла поможет снизить давление

1:07
Здоровье

Доктор Майкл Мосли дал рекомендацию, как можно понижать высокое артериальное давление, предотвратить деменцию при помощи всего одной ложки продукта. Об этом пишет The Mirror.

Врач Мосли: ложка оливкового масла поможет снизить давление
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Речь идёт об оливковом масле. Его нужно принимать ежедневно по одной столовой ложке. Помимо положительного влияния на давление, такое масло поможет ещё улучшить память. Этот продукт богат полифенолами, которые очень полезны для здоровья человека.

"Оливковое масло также богато олеиновой кислотой, которая, наряду с полифенолами, может уменьшить воспаление, улучшить нашу память и снизить кровяное давление", — сказал врач.

Специалист также отметил, что недавно в Испании было проведено исследование, которое показало, что употребление столовой ложки оливкового масла в день в 2 раза уменьшило шанс умереть от сердечно-сосудистого заболевания.

Кроме того, ежедневное употребление масла поможет уменьшить хроническое воспаление в организме, которое приводит к диабету, раку, деменции.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
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Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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