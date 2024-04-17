Одна ложка этого продукта снизит давление и предотвратит деменцию

Врач Мосли: ложка оливкового масла поможет снизить давление

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Майкл Мосли дал рекомендацию, как можно понижать высокое артериальное давление, предотвратить деменцию при помощи всего одной ложки продукта. Об этом пишет The Mirror.

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Речь идёт об оливковом масле. Его нужно принимать ежедневно по одной столовой ложке. Помимо положительного влияния на давление, такое масло поможет ещё улучшить память. Этот продукт богат полифенолами, которые очень полезны для здоровья человека.

"Оливковое масло также богато олеиновой кислотой, которая, наряду с полифенолами, может уменьшить воспаление, улучшить нашу память и снизить кровяное давление", — сказал врач.

Специалист также отметил, что недавно в Испании было проведено исследование, которое показало, что употребление столовой ложки оливкового масла в день в 2 раза уменьшило шанс умереть от сердечно-сосудистого заболевания.

Кроме того, ежедневное употребление масла поможет уменьшить хроническое воспаление в организме, которое приводит к диабету, раку, деменции.