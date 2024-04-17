Эксперт Ульянов: работа Wi-Fi-роутера не оказывает вредного воздействия на организм человека

Есть люди, которые верят в миф о том, что излучение от домашнего Wi-Fi-роутера может негативно повлиять на здоровье. Эксперт Владимир Ульянов в беседе с "Москвой 24" отметил, что это предположение не соответствует действительности.
Собеседник издания заявил, что на данный момент нет доказательств того, что эти устройства могут представлять опасность для человека. Руководитель аналитического центра Zecurion подчеркнул, что использование Wi-Fi-роутеров не вредно для здоровья.
"На основании данных и исследований, которые сейчас есть, можно сказать, что это достаточно безопасное устройство для человека", — сообщил Владимир Ульянов.
Специалист также сообщил о воздействии электромагнитного излучения от Wi-Fi-роутеров на человеческий организм. Ульянов отметил, что уровень этого излучения у данных устройств не превышает аналогичных показателей других бытовых приборов.
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