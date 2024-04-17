Эксперт Ульянов: работа Wi-Fi-роутера не оказывает вредного воздействия на организм человека

Использование домашнего Wi-Fi-роутера признано безопасным для здоровья

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Есть люди, которые верят в миф о том, что излучение от домашнего Wi-Fi-роутера может негативно повлиять на здоровье. Эксперт Владимир Ульянов в беседе с "Москвой 24" отметил, что это предположение не соответствует действительности.

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Собеседник издания заявил, что на данный момент нет доказательств того, что эти устройства могут представлять опасность для человека. Руководитель аналитического центра Zecurion подчеркнул, что использование Wi-Fi-роутеров не вредно для здоровья.

"На основании данных и исследований, которые сейчас есть, можно сказать, что это достаточно безопасное устройство для человека", — сообщил Владимир Ульянов.

Специалист также сообщил о воздействии электромагнитного излучения от Wi-Fi-роутеров на человеческий организм. Ульянов отметил, что уровень этого излучения у данных устройств не превышает аналогичных показателей других бытовых приборов.