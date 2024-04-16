В эфире передачи "Жить здорово!" рассказали, что фисташки, индейка и пармезан улучшат качество сна

Фисташки, индейка и пармезан улучшат качество сна

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале назвали три продукта, которые благотворно влияют на сон.

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Один из них — это фисташки, употребление их на ночь улучшит качество сна, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева, а иммунолог Андрей Продеус объяснил, что в этом орехе содержится мелатонин.

"Один из самых основных гормонов сна — это мелатонин. Это то, что дает нам возможность хорошо спать. Впервые он был выделен и обнаружен как раз из фисташки. В 100 гр очищенной фисташки будет примерно 25 мг мелатонина, а нам нужно от 3 до 6 мг для хорошего сна," — заявил эксперт.

Врач-кардиолог Герман Гандельман сообщил, что предшественник мелатонина — аминокислота триптофан есть в индейке. В 100 г птицы содержится примерно 144% суточной нормы этой аминокислоты, которая нужна для формирования мелатонина в организме человека.

Для того, чтобы триптофан трансформировался в мелатонин нужен также пармезан, который богат кальцием, рассказал офтальмолог Михаил Коновалов. В 100 г этого сыра содержится 1-2 суточные нормы кальция.