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Daily Mail: регулярная работа придаёт людям в лёгкой депрессии чувство контроля над происходящим

Daily Mail пишет, что при лёгкой депрессии работа полезна

0:58
Здоровье

Люди с лёгкой и умеренной депрессией должны продолжать рабочую деятельность, так как она приносит им пользу, считает психиатр Национальной службы здравоохранения Великобритании Макс Пембертон.

Daily Mail пишет, что при лёгкой депрессии работа полезна
Фото: Wiki Education Foundation by Дэниел Блу; Дэвид Питерс is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Он пояснил, что регулярная работа придаёт людям в лёгкой депрессии чувство контроля над происходящим, способствует снижению чувства тревоги и выравнивает эмоциональный фон.

А вот безработица наоборот провоцирует депрессию. Разного рода исследования выяснили, что у безработных депрессия возникает чаще, чем у трудоустроенных. По словам специалиста, люди с депрессией могут на протяжении нескольких лет находиться в изоляции и одиночестве, так как уверены, что не справятся с работой. А это усугубляет проблемы с психикой, сообщает издание Daily Mail.

При тяжелой, ярко выраженной депрессии, вопрос о выходе на работу должен обсуждаться с врачом.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
Специалист Захаров Александр
Ведет прием по вопросам решения и выхода из различных психологических проблем, работает с различными зависимостями, в том числе эмоциональной зависимостью
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Занимается диагностикой и лечением психических болезней, поведенческих эмоциональных растройств, зависимостей методами психофармакотерапиии и психотерапии.
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