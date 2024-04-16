Daily Mail: регулярная работа придаёт людям в лёгкой депрессии чувство контроля над происходящим

Daily Mail пишет, что при лёгкой депрессии работа полезна

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди с лёгкой и умеренной депрессией должны продолжать рабочую деятельность, так как она приносит им пользу, считает психиатр Национальной службы здравоохранения Великобритании Макс Пембертон.

Фото: Wiki Education Foundation by Дэниел Блу; Дэвид Питерс is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Он пояснил, что регулярная работа придаёт людям в лёгкой депрессии чувство контроля над происходящим, способствует снижению чувства тревоги и выравнивает эмоциональный фон.

А вот безработица наоборот провоцирует депрессию. Разного рода исследования выяснили, что у безработных депрессия возникает чаще, чем у трудоустроенных. По словам специалиста, люди с депрессией могут на протяжении нескольких лет находиться в изоляции и одиночестве, так как уверены, что не справятся с работой. А это усугубляет проблемы с психикой, сообщает издание Daily Mail.

При тяжелой, ярко выраженной депрессии, вопрос о выходе на работу должен обсуждаться с врачом.