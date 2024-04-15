Химик дал рекомендации, как безопасно разогреть пищу в микроволновке, избегая отравления пластиком

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Химик Дорохов: для подогрева пищи в микроволновке необходим пластик с маркировкой "5"

1:32
Здоровье

Не все пластиковые посуды подходят для использования в микроволновой печи, следует обращать внимание на маркировку, указывает Андрей Дорохов, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА и кандидат химических наук.

Химик Дорохов: для подогрева пищи в микроволновке необходим пластик с маркировкой "5"
Фото: zh.wikipedia.org by Ген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

По его утверждению, в России существует семь видов маркировки. Треугольник с числом 7 указывает на использование пластикового материала, относящегося к дополнительной категории, исключая полиамид, поликарбонат и бисфенол А. Во время нагревания пищи данные компоненты проникают более глубоко. Другими словами, пищу не нужно разогревать в подобной посуде.

Пометка "6" указывает на использование полистирола в изготовлении посуды. Этот материал используется для производства одноразовой тары, стаканов для йогуртов, лотков для бумаги и пищевых контейнеров. Полистирол безопасен при нагревании до 200 градусов, однако не рекомендуется помещать такую посуду в микроволновку, чтобы избежать изменения формы и расплавления.

"Выбрать безопасную посуду для микроволновки достаточно просто. На ней либо содержится соответствующее указание, либо маркировка с цифрой 5 в треугольнике. Это тара из полипропилена, он безопасен для человека. Кстати, на маркировку контейнеров и другой пластиковой посуды важно обращать внимание и владельцам посудомоечных машин. Некоторые из моделей разогревают воду до 85 градусов, это подходит далеко не для каждого пластика", — порекомендовал Андрей Дорохов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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