Учёными были выращены хрящи специально для использования на лице человека

Учёным из Университета Монтаны удалось создать инновационный метод для выращивания хрящей головы

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В университете Монтаны учёные создали новой метод выращивания хрящей для головы и шеи человека. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале iScience.

Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Клетки нервного гребня, возникающие из краевых областей нервного желобка при его окончательном формировании в нервную трубку, играют ключевую роль в формировании хрящевой ткани головы. Ученые использовали эти клетки для генерации черепно-лицевых органоидов, которые имитируют функции различных органов человека и представляют собой трёхмерные тканевые культуры.

Ученые исследовали информацию о экспрессии генов на уровне РНК и белка, чтобы понять механизм превращения стволовых клеток в хрящевые. Они установили, что на ранних этапах стволовые клетки взаимодействуют между собой, образуя гибкий хрящ, который является строительным материалом для человеческих ушей.

Понимание сигнальных путей, участвующих в развитии хрящей, способно облегчить создание методов их культивации в лаборатории для последующего лечения дефектов в черепно-лицевой области у человека. В настоящее время существующие методы восстановления органов, таких как уши, нос или гортань, представляют значительные трудности, а трансплантированная ткань часто отвергается без использования иммунодепрессантов.