Врач Овнанян: пресс защищает внутренние органы, а также поддерживает необходимое давление в брюшной полости

Названа мышца, защищающая от возможных проблем со спиной и ЖКТ

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению врача-профилактика Эвелины Овнанян, тренировка мышц живота (пресс) необходима для защиты внутренних органов, удержания их на месте, поддержания давления в брюшной полости и координации движений туловища.

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Он также поддерживает осанку и позвоночник, координируют движения туловища из стороны в сторону. Даже когда тело находится в полном покое, основные мышцы работают вместе, удерживая тело на месте", — отметила Эвелина Овнанян.

Спортивный тренер Мария Волынкина поделилась, что упражнения "лодочка", "дохлая рыба", "супермен", "кошка", "ягодичный мостик" и "планка" помогут укрепить мышцы спины. Важно следить за правильной техникой выполнения, избегая заламывания шеи.

Во время упражнения "супермен", где происходит поочерёдный подъём рук и ног в положении на четвереньках, необходимо обращать внимание на положение таза, отметила она, добавив, что упражнение "кошка" эффективно укрепляет спину.