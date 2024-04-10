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В Челябинской областной детской клинической больнице проводят операции, которые помогают маленьким пациентам с ДЦП, увереннее стоять, ходить и даже бегать

В Челябинске проводят операции, которые помогают маленьким пациентам с ДЦП, увереннее стоять, ходить и даже бегать

1:21
Здоровье

В Челябинской областной детской клинической больнице полтора года назад провели сложную нейрохирургическую операцию восьмилетнему мальчику с ДЦП. Ему провели 4 плановых реабилитаций и результат очень обнадёживает.

В Челябинске проводят операции, которые помогают маленьким пациентам с ДЦП, увереннее стоять, ходить и даже бегать
Фото: Национальный институт рака by Джон Кроуфорд is licensed under public domain

"У Миши детский церебральный паралич второго уровня — он мог ходить без костылей, но делал это очень неуверенно, передвигался на носочках, коленки подгибал, сложно ему было. Изменения после операции увидели почти сразу — он начал ходить уверенней. А сейчас, спустя полтора года, результат колоссальный: стоит на полной стопе, а в руках нет спастики," — поделилась мама мальчика.

Селективная дорсальная ризотомия — это сложная операция по снятию спазмов мышц. Хирург разделяет корешки чувствительных нервов, идущих к мышцам конечностей, на отдельные волокна. Эти волокна стимулируют электрическими импульсами, чтобы определить вызывающие нарушения двигательной активности. Аномальные волокна отсекаются, а нормальные работают дальше. После подобных манипуляций двигательные рефлексы приходят в норму, пишет RG.

Врач-невролог ЧОДКБ Елена Копылова рассказала, что огромное значение для проведения операции имеет возраст пациента, её делают с 3 лет. Чем младше ребенок, тем лучше пройдёт реабилитация после операции.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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