В Челябинской областной детской клинической больнице проводят операции, которые помогают маленьким пациентам с ДЦП, увереннее стоять, ходить и даже бегать

В Челябинске проводят операции, которые помогают маленьким пациентам с ДЦП, увереннее стоять, ходить и даже бегать

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Челябинской областной детской клинической больнице полтора года назад провели сложную нейрохирургическую операцию восьмилетнему мальчику с ДЦП. Ему провели 4 плановых реабилитаций и результат очень обнадёживает.

Фото: Национальный институт рака by Джон Кроуфорд is licensed under public domain

"У Миши детский церебральный паралич второго уровня — он мог ходить без костылей, но делал это очень неуверенно, передвигался на носочках, коленки подгибал, сложно ему было. Изменения после операции увидели почти сразу — он начал ходить уверенней. А сейчас, спустя полтора года, результат колоссальный: стоит на полной стопе, а в руках нет спастики," — поделилась мама мальчика.

Селективная дорсальная ризотомия — это сложная операция по снятию спазмов мышц. Хирург разделяет корешки чувствительных нервов, идущих к мышцам конечностей, на отдельные волокна. Эти волокна стимулируют электрическими импульсами, чтобы определить вызывающие нарушения двигательной активности. Аномальные волокна отсекаются, а нормальные работают дальше. После подобных манипуляций двигательные рефлексы приходят в норму, пишет RG.

Врач-невролог ЧОДКБ Елена Копылова рассказала, что огромное значение для проведения операции имеет возраст пациента, её делают с 3 лет. Чем младше ребенок, тем лучше пройдёт реабилитация после операции.