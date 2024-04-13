Для аллергиков назвали три метода для избежания весеннего обострения

Всю Россию охватила весенняя аллергия, от которой страдают граждане страны. Специалист Роспотребнадзора Марина Вершинина упомянула о трёх методах, которые помогут уменьшить неприятные проявления аллергии в сезон. Согласно её рекомендациям, первый способ — избегать контакта с аллергенами, но для этого необходимо знать, где именно они могут находиться.
"Сначала весной зацветают опыляемые ветром деревья, затем приходит очередь злаков, за ними сорняков, потом наступает повторное цветение злаков", — разъяснила Марина Вершинина.
Второй вариант решения — идентификация аллергена. Будет хорошо, если аллергик реагирует только на пыльцу определенного растения. Для установления этого факта можно сдать анализ на наличие антител к потенциальному аллергену и избегать контакта с ним.
Третий способ основан на иммунотерапии. Пациенту вводят инъекции с раствором аллергена, увеличивая дозу. Основная цель — изменить иммунную реакцию на менее опасные раздражители.
Также важно помнить, что аллергию нельзя полностью вылечить, поскольку это заболевание, вызванное генетикой и возникающее при определенном сочетании различных факторов. В связи с этим Вершинина советует игнорировать обещания коммерческой медицины о 100% излечении. Победить аллергию науке пока не удаётся, однако можно успешно смягчить ее проявления, следуя вышеизложенным рекомендациям, как подытожила эксперт.
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