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Для аллергиков назвали три метода для избежания весеннего обострения

Эксперт Вершинина: нельзя полностью излечиться от аллергии

1:30
Здоровье

Всю Россию охватила весенняя аллергия, от которой страдают граждане страны. Специалист Роспотребнадзора Марина Вершинина упомянула о трёх методах, которые помогут уменьшить неприятные проявления аллергии в сезон. Согласно её рекомендациям, первый способ — избегать контакта с аллергенами, но для этого необходимо знать, где именно они могут находиться.

Эксперт Вершинина: нельзя полностью излечиться от аллергии
Фото: unsplash.com by Alex Jones is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Сначала весной зацветают опыляемые ветром деревья, затем приходит очередь злаков, за ними сорняков, потом наступает повторное цветение злаков", — разъяснила Марина Вершинина.

Второй вариант решения — идентификация аллергена. Будет хорошо, если аллергик реагирует только на пыльцу определенного растения. Для установления этого факта можно сдать анализ на наличие антител к потенциальному аллергену и избегать контакта с ним.

Третий способ основан на иммунотерапии. Пациенту вводят инъекции с раствором аллергена, увеличивая дозу. Основная цель — изменить иммунную реакцию на менее опасные раздражители.

Также важно помнить, что аллергию нельзя полностью вылечить, поскольку это заболевание, вызванное генетикой и возникающее при определенном сочетании различных факторов. В связи с этим Вершинина советует игнорировать обещания коммерческой медицины о 100% излечении. Победить аллергию науке пока не удаётся, однако можно успешно смягчить ее проявления, следуя вышеизложенным рекомендациям, как подытожила эксперт.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Андронова Наталия
Занимается ведением беременности, невынашиванием беременности
Специалист Серебреникова Татьяна
Владеет современными методами диагностики редких наследственных болезней, интерпретацией специализированных, в т.ч
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