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Определены заболевания, которые могут быть связаны с проявлением отрыжки

Врач Неронов: отрыжка может являться признаком возможных проблем с печенью

1:13
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов предупредил, что отрыжка может быть признаком нарушений функционирования печени или проблем со здоровьем сердечно-сосудистой системы. При заболеваниях печени, сопровождающихся отрыжкой, можно наблюдать гнилостный запах. Рекомендуется также проверить уровень сахара в крови на предмет сахарного диабета.

Врач Неронов: отрыжка может являться признаком возможных проблем с печенью
Фото: Openverse by H o l l y. is licensed under CC BY 2.0

"Нарушения работы печени, а также патологии сердечно-сосудистой системы тоже могут сопровождаться отрыжкой. Причем в первом случае отрыжка может иметь гнилостный запах, так как с газами выходит и желчь. Отрыжка с привкусом ацетона — симптом сахарного диабета", — объяснил Владимир Неронов.

Отрыжка с кислым послевкусием свидетельствует о выбросах желудочного сока. Если этот симптом сопровождается болями в животе и тошнотой, это может указывать на наличие патологий желудка и двенадцатиперстной кишки. Сильные стрессы также могут быть причиной появления отрыжки. Неронов также отметил, что эта проблема может возникать у человека и без наличия заболеваний, например, при употреблении газообразующих продуктов или при употреблении чая или кофе непосредственно после еды.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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