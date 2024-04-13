Определены заболевания, которые могут быть связаны с проявлением отрыжки

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов предупредил, что отрыжка может быть признаком нарушений функционирования печени или проблем со здоровьем сердечно-сосудистой системы. При заболеваниях печени, сопровождающихся отрыжкой, можно наблюдать гнилостный запах. Рекомендуется также проверить уровень сахара в крови на предмет сахарного диабета.
"Нарушения работы печени, а также патологии сердечно-сосудистой системы тоже могут сопровождаться отрыжкой. Причем в первом случае отрыжка может иметь гнилостный запах, так как с газами выходит и желчь. Отрыжка с привкусом ацетона — симптом сахарного диабета", — объяснил Владимир Неронов.
Отрыжка с кислым послевкусием свидетельствует о выбросах желудочного сока. Если этот симптом сопровождается болями в животе и тошнотой, это может указывать на наличие патологий желудка и двенадцатиперстной кишки. Сильные стрессы также могут быть причиной появления отрыжки. Неронов также отметил, что эта проблема может возникать у человека и без наличия заболеваний, например, при употреблении газообразующих продуктов или при употреблении чая или кофе непосредственно после еды.
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