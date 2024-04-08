Кардиолог назвала лучший вариант кофе с утра для сердца и сосудов

Врач Кореневич: для максимальной пользы нужно пить кофе бех добавок

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что в действительности кофе не приносит вреда сосудам и сердцу, если его употреблять в умеренном количестве. Об этом сообщает "Медикфорум".

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По словам специалиста, если пить кофе по утрам, то оказывается благоприятное влияние на мозг человека. Сосуды расширяются, кровь начинает лучше циркулировать.

"Кофеин улучшает микроциркуляцию, снижает уровень воспаления в организме, которое лежит в основе атеросклероза. Напиток стимулирует мозговую активность, что особенно ценно с утра", — говорит Анна Кореневич.

Врач отметила, что на самом деле кофе не приводит к инфаркту, наоборот, этот напиток не даёт развиться сердечной недостаточности, его риск значительно снижается.

Чтобы получить все перечисленные эффекты, кофе нужно употреблять в правильном виде. Врач пояснила, что важно пить чёрный кофе без добавления сахара и молока. Такой вариант считается самым полезным.