Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты ответили, что чувствуют кошки, когда хозяин плачет
Скрабы для кожи головы: ключ к здоровью и красоте волос
Постная шоколадная колбаса: любимый с детства десерт можно сделать без сгущёнки и масла
Спрос на страхование имущества в Тюмени вырос на 30%
Хаджимурат Гацалов заявил, что американец Снайдер хочет выступления России на Олимпиаде
В Казахстане пенсионер-крановщик помог спасти город Актобе, открыв заклинивший затвор водохранилища
Главнокомандующий силами НАТО в Европе сделал заявление о войне с Россией
В больнице Стерлитамака охранник избил пациента хирургического отделения
Стейки тунца по этому рецепту будут необычайно нежными
Кардиолог назвала лучший вариант кофе с утра для сердца и сосудов

Врач Кореневич: для максимальной пользы нужно пить кофе бех добавок

1:00
Здоровье

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что в действительности кофе не приносит вреда сосудам и сердцу, если его употреблять в умеренном количестве. Об этом сообщает "Медикфорум".

Врач Кореневич: для максимальной пользы нужно пить кофе бех добавок
Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам специалиста, если пить кофе по утрам, то оказывается благоприятное влияние на мозг человека. Сосуды расширяются, кровь начинает лучше циркулировать.

"Кофеин улучшает микроциркуляцию, снижает уровень воспаления в организме, которое лежит в основе атеросклероза. Напиток стимулирует мозговую активность, что особенно ценно с утра", — говорит Анна Кореневич.

Врач отметила, что на самом деле кофе не приводит к инфаркту, наоборот, этот напиток не даёт развиться сердечной недостаточности, его риск значительно снижается.

Чтобы получить все перечисленные эффекты, кофе нужно употреблять в правильном виде. Врач пояснила, что важно пить чёрный кофе без добавления сахара и молока. Такой вариант считается самым полезным.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
Обсудить
Популярное
Лимонная вода с мёдом: незаменимое средство для укрепления иммунитета

Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.

Вода с лимоном и мёдом: тонизирует, согревает и укрепляет иммунитет
Эксперты назвали самые добрые породы кошек
Ангелы во плоти: названы породы кошек, которые занимают первые места в рейтингах по доброте
Лимонная вода с имбирём: то, что нужно, чтобы худеть и оставаться здоровыми весной
Это вызывает беспокойство у садоводов: говорим о пожелтевшей туе
Часов Яр падёт быстрее других городов, считают военные блогеры РФ и Украины Любовь Степушова Пришёл русский час города Часов Яр, который Украина потеряла уже давно Андрей Николаев Запад боится правдивого расследования теракта в "Крокусе" Дмитрий Плотников
За что такая цена: названы самые дорогие породы собак, которые заберут у вас последнюю копейку
Как сделать правильный соус для салата "Цезарь": пошаговые рекомендации
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Лондон похож на раковую опухоль: ученые обнаружили необычное сходство между мегаполисами и злокачественными образованиями
Последние материалы
Какой должна быть тренировка, если вы можете заниматься всего один раз в неделю
Электрокары Mercedes-Benz и Nissan признаны самыми быстро дешевеющими на рынке
Положение дел на фронте 8 апреля
Стоматолог Кадиева: средний срок службы пломбы составляет около 10 лет
На чём можно сэкономить каждому россиянину
Prosto.Insure: покупать ОСАГО и каско у дилера невыгодно
Врач Тананакина поделилась, какие продукты способны оптимизировать функционирование кишечника
Ученые из России создали новый препарат для лечения рака
В США заявили, что Су-34 ВС РФ эффективно прорывает оборону ПВО ВСУ
Врач Лоле: предиабетикам стоит заниматься ходьбой, бегом или танцами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников