Кардиолог назвала лучший вариант кофе с утра для сердца и сосудов

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что в действительности кофе не приносит вреда сосудам и сердцу, если его употреблять в умеренном количестве. Об этом сообщает "Медикфорум".
По словам специалиста, если пить кофе по утрам, то оказывается благоприятное влияние на мозг человека. Сосуды расширяются, кровь начинает лучше циркулировать.
"Кофеин улучшает микроциркуляцию, снижает уровень воспаления в организме, которое лежит в основе атеросклероза. Напиток стимулирует мозговую активность, что особенно ценно с утра", — говорит Анна Кореневич.
Врач отметила, что на самом деле кофе не приводит к инфаркту, наоборот, этот напиток не даёт развиться сердечной недостаточности, его риск значительно снижается.
Чтобы получить все перечисленные эффекты, кофе нужно употреблять в правильном виде. Врач пояснила, что важно пить чёрный кофе без добавления сахара и молока. Такой вариант считается самым полезным.
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