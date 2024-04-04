Названы полезные для щитовидной железы продукты с йодом

Терапевт Кондрахин: для получения йода нужно есть креветки

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Андрей Кондрахин поделился информацией, что улучшить работу щитовидной железы возможно при помощи некоторых продуктов питания, которые богаты йодом. Их важно включить в свой рацион и для профилактики заболеваний щитовидки и при имеющихся проблемах.

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"В основном йод содержится в морской рыбе, водорослях, фейхоа, моллюсках, креветках и йодированной соли. Еще можно назвать печень трески — это один из самых богатых продуктов по содержанию йода. В небольшом количестве йод содержат яйца, щавель, кефир", — сказал врач.

Специалист отметил, что важно употреблять такие продукты в умеренном количестве, хоть и передозировка йодом исключается.

Врач добавил, что в России очень распространена проблема нехватки йода. По данным статистики, примерно 70 процентов жителей РФ испытывают йододефицит. Но есть пациенты, у которых щитовидная железа гиперактивна, поэтому такие продукты нужно есть с осторожностью либо вообще их исключить.