Стресс часто является одной из основных причин набора лишнего веса. Когда мы подвергаемся стрессу, наш организм вырабатывает больше гормона кортизола, что может привести к увеличению аппетита и желанию есть нездоровую пищу.
Помимо этого, стресс способствует задержке жидкости в организме, что также может привести к набору веса.
Различные исследования показывают, что люди, страдающие хроническим стрессом, имеют склонность к избыточному весу и ожирению. Поэтому управление стрессом играет важную роль в поддержании здорового веса.
Методы борьбы со стрессом могут включать в себя йогу, медитацию, занятия спортом, уход за собой, общение с близкими, работа с психологом или психотерапевтом и другие стратегии.
Важно осознавать, что стресс и набор веса тесно связаны между собой, и для поддержания здорового веса необходимо уделять должное внимание управлению стрессом.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.