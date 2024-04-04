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Набор веса и стресс: взаимосвязь вещей и методы коррекции

Проблема лишних килограммов связана со стрессом

1:00
Здоровье

Стресс часто является одной из основных причин набора лишнего веса. Когда мы подвергаемся стрессу, наш организм вырабатывает больше гормона кортизола, что может привести к увеличению аппетита и желанию есть нездоровую пищу.

Проблема лишних килограммов связана со стрессом
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Помимо этого, стресс способствует задержке жидкости в организме, что также может привести к набору веса.

Различные исследования показывают, что люди, страдающие хроническим стрессом, имеют склонность к избыточному весу и ожирению. Поэтому управление стрессом играет важную роль в поддержании здорового веса.

Методы борьбы со стрессом

Методы борьбы со стрессом могут включать в себя йогу, медитацию, занятия спортом, уход за собой, общение с близкими, работа с психологом или психотерапевтом и другие стратегии.

Важно осознавать, что стресс и набор веса тесно связаны между собой, и для поддержания здорового веса необходимо уделять должное внимание управлению стрессом.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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