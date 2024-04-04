Набор веса и стресс: взаимосвязь вещей и методы коррекции

Проблема лишних килограммов связана со стрессом

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс часто является одной из основных причин набора лишнего веса. Когда мы подвергаемся стрессу, наш организм вырабатывает больше гормона кортизола, что может привести к увеличению аппетита и желанию есть нездоровую пищу.

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Помимо этого, стресс способствует задержке жидкости в организме, что также может привести к набору веса.

Различные исследования показывают, что люди, страдающие хроническим стрессом, имеют склонность к избыточному весу и ожирению. Поэтому управление стрессом играет важную роль в поддержании здорового веса.

Методы борьбы со стрессом

Методы борьбы со стрессом могут включать в себя йогу, медитацию, занятия спортом, уход за собой, общение с близкими, работа с психологом или психотерапевтом и другие стратегии.

Важно осознавать, что стресс и набор веса тесно связаны между собой, и для поддержания здорового веса необходимо уделять должное внимание управлению стрессом.