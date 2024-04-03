Эти три привычки в питании приводят к диабету второго типа: откажитесь от продуктов, подвергающих риску ваше здоровье

Эндокринолог Гуреева: обработанное мясо приводит к диабету 2 типа

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала, что одним из главных факторов развития диабета второго типа является неправильное питание. Проведенные исследования позволили определить, какие привычки в питании могут привести к ухудшению заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Три фактора вносят значительный вклад в развитие диабета 2 типа. Это недостаточное потребление цельного зерна, избыток рафинированного риса и пшеницы и чрезмерное потребление обработанного мяса", — говорит врач.

Исследование показало, что углеводы плохого качества считаются главным фактором сахарного диабета. Поэтому стоит обратить пристальное время на употребляемые продукты.

Также стало известно, что консерванты, которые используются для окраски бекона и сосисок, могут приводить к развитию сахарного диабета и имеют канцерогенное свойство.