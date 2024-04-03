Эти три привычки в питании приводят к диабету второго типа: откажитесь от продуктов, подвергающих риску ваше здоровье

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала, что одним из главных факторов развития диабета второго типа является неправильное питание. Проведенные исследования позволили определить, какие привычки в питании могут привести к ухудшению заболевания.
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
"Три фактора вносят значительный вклад в развитие диабета 2 типа. Это недостаточное потребление цельного зерна, избыток рафинированного риса и пшеницы и чрезмерное потребление обработанного мяса", — говорит врач.
Исследование показало, что углеводы плохого качества считаются главным фактором сахарного диабета. Поэтому стоит обратить пристальное время на употребляемые продукты.
Также стало известно, что консерванты, которые используются для окраски бекона и сосисок, могут приводить к развитию сахарного диабета и имеют канцерогенное свойство.
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.