Обязательно к прочтению! Как пережить сезон клещей без последствий?

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Как защититься от клещей весной?

1:35
Здоровье

Из-за внезапного потепления в России клещи начали проявлять активность раньше обычного. Первые случаи укусов это опасного насекомого уже зафиксированы в нескольких регионах страны.

Как защититься от клещей весной?
Фото: commons.wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ожидается, что пик активности клещей, переносящих заразные заболевания, придется на середину апреля. После зимней спячки клещи голодные и агрессивные. Для любителей активного отдыха на свежем воздухе важно соблюдать меры предосторожности.

Специалисты отмечают, что начало сезона клещей в России в 2024 году зависит от погодных условий. Обычно клещи проявляют активность после того, как снег полностью растает и почва высохнет. Пик активности клещей ожидается на период второй половины апреля и начала мая, когда температура земли становится комфортной для этих насекомых.

Одним из опасных заболеваний, которые могут передаваться через укусы клещей, является болезнь Лайма или боррелиоз. Заболевание это лечится при своевременной диагностике и применении антибиотиков. Еще одним заболеванием, которое может передаваться через клещей, является вирусный клещевой энцефалит. Роспотребнадзор ежегодно определяет регионы России, где эндемичны эти заболевания, и рекомендует жителям этих мест пройти вакцинацию.

Чтобы избежать укусов клещей, рекомендуется использовать репелленты для обработки одежды и внимательно осматривать тело после прогулок на природе. В случае укуса клеща важно незамедлительно обратиться к врачу для профилактических мер и анализов. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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