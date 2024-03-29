Нутрициолог Антонова: вода задерживается в организме из-за избытка соли в рационе

Почему вода задерживается в организме и как этого избежать, рассказала наставник по питанию, нутрициолог Юлия Антонова.
Первый возможный вариант — это избыток соли в рационе. Она способствует задержке воды в организме. Второй вариант — недостаток воды, употребляемой в течение дня.
"Определённому человеку нужно определённое количество воды, в среднем 0-40 мл на килограмм веса, если нет противопоказаний. И если человек не допивает свою норму воды хронически, то организм начинает воду запасать в виде отёчности, целлюлита. Вода в организме задерживается не потому что её пьют много, а потому что не допивают", — пояснила Антонова.
Третий возможный вариант — излишнее употребление простых углеводов вечером. Например, тортов, булочек, сладких газированных напитков, компотов, картофеля, белого риса и других. По мнению специалиста, в этом случае задерживается не только вода, но и может накапливаться жир. Сообщает "Рамблер”.
"Перебор с фруктами и молочкой вечером тоже ведет к задержке жидкости. Если у человека малоактивный образ жизни, вода будет застаиваться", — подчеркнула нутрициолог.
Антонова рекомендует наладить правильное питание, сократить потребление соли, пить достаточное количество воды, а также добавить физическую активность.
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