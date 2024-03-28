Стивен Сигал о теракте в "Крокусе": то, что произошло — ужасная трагедия, которая не должна была произойти

Знаменитый актёр Стивен Сигал приехал в Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова и навестил троих пострадавших при теракте в "Крокусе Сити Холле”. Он пожелал им скорейшего выздоровления и поблагодарил за стойкость.
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"То, что произошло — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными. Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их,” — сказал Стивен Сигал.
Генеральный директор центра Олег Карпов сообщил, что сразу же после теракта многие из числа медицинского персонала без вызова прибыли на работу, чтобы оказывать помощь пострадавшим.
"С первых минут мы боролись за их жизнь. Сейчас надеемся на скорейшее выздоровление пациентов,” — отметил Олег Карпов.
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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