Стивен Сигал о теракте в "Крокусе": то, что произошло — ужасная трагедия, которая не должна была произойти

Стивен Сигал посетил в НМХЦ им. Н.И. Пирогова троих пострадавших при теракте 22 марта

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Знаменитый актёр Стивен Сигал приехал в Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова и навестил троих пострадавших при теракте в "Крокусе Сити Холле”. Он пожелал им скорейшего выздоровления и поблагодарил за стойкость.

Фото: t.me/minzdrav_ru by Минздрав России is licensed under public domain

"То, что произошло — ужасная трагедия, которая не должна была произойти. И я думаю, что Россия послужит примером и даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными. Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их,” — сказал Стивен Сигал.

Генеральный директор центра Олег Карпов сообщил, что сразу же после теракта многие из числа медицинского персонала без вызова прибыли на работу, чтобы оказывать помощь пострадавшим.

"С первых минут мы боролись за их жизнь. Сейчас надеемся на скорейшее выздоровление пациентов,” — отметил Олег Карпов.