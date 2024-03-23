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3 эффективных способа, как снизить уровень сахара в крови

Express: плавание и определённые продукты в питании снижают сахар в крови

1:01
Здоровье

Издание Express раскрыло эффективные способы, которые помогут добиться снижения уровня сахара в крови. По словам специалистов, есть три простых приёма.

Express: плавание и определённые продукты в питании снижают сахар в крови
Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

Первый способ состоит в том, чтобы отказаться от употребления сладких, солёных и жирных блюд. Меню должно преимущественно состоять из овощей, фруктов, макарон, сделанных из твёрдых сортов пшеницы.

Также стоит добавить в рацион орехи, бобовые, авокадо, овсянку, брокколи, рыбу, чеснок.

Второй способ заключается в употреблении корицы. Эксперимент с людьми с сахарным диабетом показал, что если добавить корицу в рацион, то благодаря ей снижается гликированный гемоглобин почти на 30 процентов.

Третий способ снижения сахара в крови — это плавание. Такие занятия эффективно помогают диабетикам. Также плавание помогает уменьшать "плохой" холестерин в крови, снижает воздействие стресса, сжигает калории и не влияет негативно на суставы.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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