3 эффективных способа, как снизить уровень сахара в крови

Express: плавание и определённые продукты в питании снижают сахар в крови

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Издание Express раскрыло эффективные способы, которые помогут добиться снижения уровня сахара в крови. По словам специалистов, есть три простых приёма.

Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

Первый способ состоит в том, чтобы отказаться от употребления сладких, солёных и жирных блюд. Меню должно преимущественно состоять из овощей, фруктов, макарон, сделанных из твёрдых сортов пшеницы.

Также стоит добавить в рацион орехи, бобовые, авокадо, овсянку, брокколи, рыбу, чеснок.

Второй способ заключается в употреблении корицы. Эксперимент с людьми с сахарным диабетом показал, что если добавить корицу в рацион, то благодаря ей снижается гликированный гемоглобин почти на 30 процентов.

Третий способ снижения сахара в крови — это плавание. Такие занятия эффективно помогают диабетикам. Также плавание помогает уменьшать "плохой" холестерин в крови, снижает воздействие стресса, сжигает калории и не влияет негативно на суставы.