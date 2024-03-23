Издание Express раскрыло эффективные способы, которые помогут добиться снижения уровня сахара в крови. По словам специалистов, есть три простых приёма.
Первый способ состоит в том, чтобы отказаться от употребления сладких, солёных и жирных блюд. Меню должно преимущественно состоять из овощей, фруктов, макарон, сделанных из твёрдых сортов пшеницы.
Также стоит добавить в рацион орехи, бобовые, авокадо, овсянку, брокколи, рыбу, чеснок.
Второй способ заключается в употреблении корицы. Эксперимент с людьми с сахарным диабетом показал, что если добавить корицу в рацион, то благодаря ей снижается гликированный гемоглобин почти на 30 процентов.
Третий способ снижения сахара в крови — это плавание. Такие занятия эффективно помогают диабетикам. Также плавание помогает уменьшать "плохой" холестерин в крови, снижает воздействие стресса, сжигает калории и не влияет негативно на суставы.
Опрыскивание сада белизной – один из важных аспектов садоводства и сельского хозяйства в целом. Белизна, или известь, является не только эстетическим элементом, делающим сад и ландшафт более привлекательными, но и важным средством для борьбы с различными вредителями и болезнями растений.