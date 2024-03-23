Стоматолог порекомендовал отказаться от курения перед установкой зубного импланта

Стоматолог-хирург Тимур Нимаев рекомендует прекратить курение после установки зубного импланта. Это связано с тем, что курение сужает сосуды, нагревает ротовую полость и замедляет заживление тканей. Возможно замедление процесса регенерации, включая отторжения импланта.
"Если вы заядлый курильщик, то есть выкуриваете более десяти сигарет в день, у вас есть все предпосылки к тому, чтобы имплант не прижился. Но есть и хорошая новость: на уже установленный и прижившийся имплант курение не повлияет. Однако, по опыту, выдержав месяц реабилитации, уже мало кто опять берётся за сигарету", — поделился Тимур Нимаев.
Спортсмены тоже подвержены опасности. Хотя чаще всего спортсмены и не занимаются курением, однако при условии, что они участвуют в одном из контактных видов спорта, им может элементарно выбить зуб посредством спортивного инвентаря. К примеру, вследствие попадания шайбы в лицо хоккеиста существует возможность повреждения самого импланта и окружающей его костной ткани.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.