Назван чай, который защищает здоровье сердца, борется с бессонницей и тревожностью

С возрастом повышается риск развития различных хронических заболеваний. Главной угрозой для здоровья человека являются болезни сердца. Однако есть эффективные способы, которые могут защитить сердце и улучшить его работу. Об этом пишет издание Express.
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Многие проведенные исследования показали, что именно ромашковый чай обладает полезными свойствами для здоровья. Так, было обнаружено, что чай из ромашки снижает уровень холестерина в крови, нормализует уровень глюкозы, инсулина. Это очень важно для здоровья сердца, так как и сахар, и высокий холестерин провоцируют появление сердечных заболеваний.
"Помимо этого, было установлено, что ромашка помогает справиться с бессонницей и тревожностью, которые способствуют заболеваниям сердца и ухудшению работы мозга", — говорится в издании.
Также отмечается, что многие травяные чаи оказывают оздоравливающее действие на организм человека.
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Как Ромашковый Чай влияет на Организм человека. Полезные свойства, о которых Вы могли и не знать
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