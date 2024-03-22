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Назван чай, который защищает здоровье сердца, борется с бессонницей и тревожностью

Express: ромашковый чай защитит здоровье сердца

0:58
Здоровье

С возрастом повышается риск развития различных хронических заболеваний. Главной угрозой для здоровья человека являются болезни сердца. Однако есть эффективные способы, которые могут защитить сердце и улучшить его работу. Об этом пишет издание Express.

Express: ромашковый чай защитит здоровье сердца
Фото: static.toiimg. com/photo/69385334.cms

Многие проведенные исследования показали, что именно ромашковый чай обладает полезными свойствами для здоровья. Так, было обнаружено, что чай из ромашки снижает уровень холестерина в крови, нормализует уровень глюкозы, инсулина. Это очень важно для здоровья сердца, так как и сахар, и высокий холестерин провоцируют появление сердечных заболеваний.

"Помимо этого, было установлено, что ромашка помогает справиться с бессонницей и тревожностью, которые способствуют заболеваниям сердца и ухудшению работы мозга", — говорится в издании.

Также отмечается, что многие травяные чаи оказывают оздоравливающее действие на организм человека.

 

Как Ромашковый Чай влияет на Организм человека. Полезные свойства, о которых Вы могли и не знать
Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Гонопольская Виктория
Специализируется на лечении шизофрении, психических расстройств при органическом поражении головного мозга, алкогольной и наркотической зависимости и т.д
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