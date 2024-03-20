Иммунолог рассказала, за какое время организм способен полностью оздоровиться в санатории

Терапевт Ирина Ярцева назвала две недели оптимальным сроком для санаторного лечения

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала Pravda. Ru, в какие сроки наш организм способен оздоровиться и почему важно на отдыхе отключаться от внешнего мира.

Фото: https://massage-kiev.net.ua/

Включённый рабочий телефон и бесконечные звонки на отдыхе не способствуют эффективному оздоровлению в санатории, как, впрочем, и где бы то ни было, уверена медик.

"Очень зависит от того, насколько у человека остается связь с внешним миром. В идеале ехать куда-то туда, где нет связи. Некоторые люди вроде как уезжают отдыхать или поправлять здоровье, при этом они в стрессе 24 на 7, у них разрывается телефон, они решают какие-то рабочие вопросы, и как такового отдыха вообще для организма не получается", — приводит пример негативного оздоровления медик.

Две недели — оптимальный, по мнению терапевта, срок для восстановления организма.

"Этого хватает человеку для перестройки, адаптации под распорядок и режим дня. На отдыхе всегда ложишься рано, настолько день насыщенный, что где-то в 10 уже люди отключаются обычно. И, в целом, ложась в 10 и вставая в 7-8, человек, наконец-таки, получает свои 9 часов полноценного сна, и он за 2 недели может очень сильно восстановить свои силы. Режимность всегда человеку позволяет отключать контроль и какие-то дополнительные загрузки, напряжение. Это очень хорошо и полезно", — считает Ирина Ярцева.

Санаторное лечение в тёплом климате доктор называет ещё одним плюсом оздоровления.

"Где есть солнце, ты быстрее восстанавливаешься, то есть ехать туда, где горы, где солнца много, в какие-нибудь теплые края, где океан, много солнечных дней. Это всегда быстрее позволяет человеку восстановиться", — уверена врач.

Свободное от процедур время специалист рекомендует посвящать не лежанию на кровати с телефоном в руке, а активностям.

"Для тела — массажи, процедуры, гидромассажи можно, гимнастика. Какие-то такие положительные спортивные мероприятия, такие не на износ, а именно вот гимнастического характера. Плавание очень хорошо", — напомнила терапевт.