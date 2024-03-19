Роспотребнадзор сообщил, что СТШ не представляет угрозу для россиян

В Японии наблюдается увеличение количества случаев синдрома токсического шока (СТШ). За прошлый год было зарегистрировано 941 случай, а с начала текущего года — 378 случаев.
В соответствии с данными из ведомства, примерно 30% заразившихся СТШ пациентов умирают. По мнению пресс-службы, группу риска составляют люди до 50 лет, в то время как наибольшему риску летального исхода подвержены люди старше 65 лет, что связано с наличием хронических заболеваний.
Синдром токсического шока (СТШ) — состояние, вызванное токсинами бактерий, сопровождающееся лихорадкой, сыпью, шелушением кожи, понижением артериального давления, а также возможными осложнениями, такими как мастит, остеомиелит, некротизирующий фасциит, пневмония и полиорганная недостаточность.
Каждый третий случай синдрома токсического шока приводит к летальному исходу.
Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства наблюдают за эпидемиологической обстановкой.
"В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на повышенный риск инфицирования наших граждан", — сообщили в пресс-службе управления.
Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман