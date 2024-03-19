Роспотребнадзор сообщил, что СТШ не представляет угрозу для россиян

Роспотребнадзор: СТШ не является угрозой для россиян

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Японии наблюдается увеличение количества случаев синдрома токсического шока (СТШ). За прошлый год было зарегистрировано 941 случай, а с начала текущего года — 378 случаев.

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В соответствии с данными из ведомства, примерно 30% заразившихся СТШ пациентов умирают. По мнению пресс-службы, группу риска составляют люди до 50 лет, в то время как наибольшему риску летального исхода подвержены люди старше 65 лет, что связано с наличием хронических заболеваний.

Синдром токсического шока (СТШ) — состояние, вызванное токсинами бактерий, сопровождающееся лихорадкой, сыпью, шелушением кожи, понижением артериального давления, а также возможными осложнениями, такими как мастит, остеомиелит, некротизирующий фасциит, пневмония и полиорганная недостаточность.

Каждый третий случай синдрома токсического шока приводит к летальному исходу.

Как отметили в Роспотребнадзоре, специалисты ведомства наблюдают за эпидемиологической обстановкой.

"В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на повышенный риск инфицирования наших граждан", — сообщили в пресс-службе управления.