Четыре совета, как высушить волосы с объёмом на неделю

Четыре правила, как сушить волосы с сохранением объема на неделю

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота Техника красоты

Мечта любой женщины — освоить искусство самостоятельной укладки, которая сохранит объем волос на протяжении всей недели. Для многих красавиц, особенно с тонкими и непослушными волосами, это задача непростая. В поисках советов, обратились к эксперту по объемным укладкам, стилисту Лике Глазковой.

Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно Лике, стойкость объема зависит от жирности кожи головы и структуры волос. Она рекомендует избегать частого прикосновения к корням волос, чтобы продлить свежесть укладки.

Для создания и сохранения объема Лика предлагает следующие шаги:

Уплотнение корней с помощью специального стайлинга на влажные волосы, направленного на открытие кутикулы и придание им плотности.

При сушке головы нужно направлять волосы так, чтобы они росли в обратном направлении, для чего можно использовать фен и расческу.

Для дополнительного объема и свежести корней Лика рекомендует использовать сухой шампунь, такой как R+Co — Badlands.

Завершающим шагом является использование текстурирующих средств и лака для фиксации, но важно не перебарщивать с их количеством. Если укладка держится хорошо и без фиксации, ее можно освежить на следующий день с помощью фиксирующего средства.

ОБЪЕМНАЯ УКЛАДКА ФЕНОМ / (hair routine)