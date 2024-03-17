Четыре совета, как высушить волосы с объёмом на неделю

Мечта любой женщины — освоить искусство самостоятельной укладки, которая сохранит объем волос на протяжении всей недели. Для многих красавиц, особенно с тонкими и непослушными волосами, это задача непростая. В поисках советов, обратились к эксперту по объемным укладкам, стилисту Лике Глазковой.
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Согласно Лике, стойкость объема зависит от жирности кожи головы и структуры волос. Она рекомендует избегать частого прикосновения к корням волос, чтобы продлить свежесть укладки.
Для создания и сохранения объема Лика предлагает следующие шаги:
Уплотнение корней с помощью специального стайлинга на влажные волосы, направленного на открытие кутикулы и придание им плотности.
При сушке головы нужно направлять волосы так, чтобы они росли в обратном направлении, для чего можно использовать фен и расческу.
Для дополнительного объема и свежести корней Лика рекомендует использовать сухой шампунь, такой как R+Co — Badlands.
Завершающим шагом является использование текстурирующих средств и лака для фиксации, но важно не перебарщивать с их количеством. Если укладка держится хорошо и без фиксации, ее можно освежить на следующий день с помощью фиксирующего средства.
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