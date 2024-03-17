Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсер Рудченко заявил о помощи Пугачевой в карьере Укупника и Расторгуева
Актриса Кристина Асмус призвала женщин не молчать о домашнем насилии
Россиянка рассказала, почему она разочаровалась после пяти лет проживания в Геленджике
Журналист De Telegraaf: дело Квинси Промеса может растянуться во времени
Эксперты перечислили нюансы обкатки двигателя после капитального ремонта
Автоэксперт Дербин посоветовал весной провести полную диагностику автомобиля
Эксперты назвали продукты, которые нельзя собакам
В России могут провести повторное голосование
Почему чай с лимоном считается вредным для здоровья
Четыре совета, как высушить волосы с объёмом на неделю

Четыре правила, как сушить волосы с сохранением объема на неделю

1:15
Здоровье » Красота » Техника красоты

Мечта любой женщины — освоить искусство самостоятельной укладки, которая сохранит объем волос на протяжении всей недели. Для многих красавиц, особенно с тонкими и непослушными волосами, это задача непростая. В поисках советов, обратились к эксперту по объемным укладкам, стилисту Лике Глазковой.

Четыре правила, как сушить волосы с сохранением объема на неделю
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно Лике, стойкость объема зависит от жирности кожи головы и структуры волос. Она рекомендует избегать частого прикосновения к корням волос, чтобы продлить свежесть укладки.

Для создания и сохранения объема Лика предлагает следующие шаги:

  • Уплотнение корней с помощью специального стайлинга на влажные волосы, направленного на открытие кутикулы и придание им плотности.
  • При сушке головы нужно направлять волосы так, чтобы они росли в обратном направлении, для чего можно использовать фен и расческу.
  • Для дополнительного объема и свежести корней Лика рекомендует использовать сухой шампунь, такой как R+Co — Badlands.
  • Завершающим шагом является использование текстурирующих средств и лака для фиксации, но важно не перебарщивать с их количеством. Если укладка держится хорошо и без фиксации, ее можно освежить на следующий день с помощью фиксирующего средства.
ОБЪЕМНАЯ УКЛАДКА ФЕНОМ / (hair routine)
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Популярное
Сбежавшая в Израиль за мужем-предателем певица Саша Савельева вернулась в Россию

Раскрыта стоимость частного выступления артистки.

Вернувшаяся из Израиля в РФ Саша Савельева готова выступать на корпоративах
Избавляемся от одуванчиков на садовом участке
Делимся эффективными способами избавления от одуванчиков
"Мадонна из ДНР": Киркоров представил публике свою новую музу
Оставьте этот сорняк на участке: удивитесь пользе, которую он принесёт - ушлые дачники давно этим пользуются
Контратаки ВСУ под Авдеевкой уничтожат последние резервы Киева Дмитрий Плотников Легендарная актриса Театра им. Моссовета Мария Кнушевицкая сыграла в премьере спектакля "Замужняя невеста" Анжела Якубовская Артефакты истории: "Женщины со змеями" Вячеслав Шпаковский
Ждите томатный бум: посадите помидоры по этому методу китайцев — российские дачники получают по нему рекордный урожай
Анжелика Варум опозорилась на выступлении в Нижнем Новгороде
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Перепахивать огород весной: стоит ли оно того?
Последние материалы
Простое и эффективное средство избавит от муравьёв в доме навсегда
Сидни Прескотт в исполнении Нив Кэмпбелл вернётся в седьмой части франшизы "Крик"
Лучшие солнцезащитные стики для лица: как использовать
Легендарный актёр СССР не хотел играть в "12 стульях" по необычной причине: согласился только после разрешения своей мамы
Явка на выборах президента превысила 70 % к 16:00 по мск
Туристов предупредили избегать контакта с некоторыми поверхностями в номерах отелей
Пасынок главкома ВСУ Сырского Иван попросил Путина предоставить гражданство России
Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян сыграли семейную пару в комедии "Неприличные гости"
В ГИБДД начали штрафовать за новый способ установки номерных знаков
Лепс не стал скрывать радости после возвращения певицы Лолиты на сцену
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников