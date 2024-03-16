Похудеть без вреда для здоровья: ученые обнаружили пользу яблочного уксуса для улучшения обмена веществ людей с избыточным весом

Новое исследование обнаружило потенциальную пользу яблочного уксуса (ACV) в контроле веса и улучшении метаболического профиля у лиц с избыточным весом или ожирением.
Ученые провели исследование на 120 участниках, страдающих избыточным весом или ожирением, в возрасте от 12 до 25 лет. Участникам в течение 12 недель давали различные дозы яблочного уксуса или плацебо. Результаты показали, что употребление ACV привело к значительному снижению индекса массы тела, общего веса и окружности талии и бедер участников.
Кроме того, наблюдалось улучшение биохимических показателей, таких как уровень глюкозы, триглицеридов и холестерина в крови. Эффект ACV на уменьшение веса и улучшение метаболического профиля становился более заметным с увеличением продолжительности приема и с увеличением дозы, сообщает BMJ Nutrition, Prevention and Health.
Исследование подчеркивает потенциальную эффективность ACV в борьбе с избыточным весом и улучшении здоровья метаболической системы. Однако для подтверждения этих результатов и понимания механизмов действия ACV требуются дальнейшие исследования с более крупными выборками и более длительным периодом наблюдения.
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