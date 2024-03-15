Жировая болезнь печени: понимание, опасность и лечение

Как избежать стеатогепатоза: факторы риска и профилактика

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стеатогепатоз, известный также как жировая болезнь печени, не является безобидным состоянием. Важно осознать, что накопление жира в организме часто происходит незаметно для человека, но оно может привести к серьезным нарушениям и повреждениям, которые негативно сказываются на функционировании организма и могут привести к опасным осложнениям, таким как цирроз печени и даже рак. Об этом предупреждает гастроэнтеролог Елена Якушева.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

Существует множество причин, по которым жир может скапливаться в организме, включая малоподвижный образ жизни, сидячую работу без перерывов на физические упражнения и прогулки. Также важно обратить внимание на питание: избыток соленой, жареной, жирной, консервированной пищи, полуфабрикатов, фаст-фуда, выпечки, сладостей и сладкой газировки в рационе напрямую связан с риском быстрого развития стеатогепатоза.

На более поздних этапах заболевания могут возникать боли в правом подреберье, неприятные ощущения после еды, тошнота и даже рвота. Может измениться общее состояние: появляется сонливость, слабость, эмоциональная нестабильность, бледность кожи. При пальпации можно обнаружить увеличение печени.

Осложнениями стеатогепатоза могут быть фиброзные изменения в ткани печени. Если не начать лечение, могут развиться печеночная недостаточность, желтуха, отеки, энцефалопатия, печеночная кома.

В борьбе с этим заболеванием обычно делается упор на два аспекта. Во-первых, коррекция образа жизни и питания. Это включает в себя увеличение физической активности, такие как уборка дома, прогулки, подъем по лестнице вместо использования лифта, активный отдых в выходные дни. Рацион следует обогатить фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и исключить вредную пищу. Во-вторых, применение медикаментозной терапии. Для назначения лечения необходимо обратиться к специалисту.