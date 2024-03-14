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Магний и витамин B6: эффективное решение проблем со стрессом

Борьба со стрессом: роль витаминов и минералов в поддержании здоровья

1:45
Здоровье

Продолжительное воздействие стресса, неотъемлемого атрибута современной жизни, может стать причиной множества заболеваний. Высокое давление, сердечно-сосудистые заболевания, астма и язва желудка — лишь некоторые из них, усиление которых сопровождается сильными эмоциями.

Борьба со стрессом: роль витаминов и минералов в поддержании здоровья
Фото: Openverse by takacsi75 is licensed under CC BY 2.0

В рекламе часто заявляется, что справиться со стрессом можно с помощью медикаментов, в том числе такой распространенной комбинации, как магний с витамином В6. Но насколько можно доверять информации, предоставляемой производителями? Нужно ли обязательно получить назначение от врача, прежде чем начать прием? Эти вопросы обсуждает кандидат фармацевтических наук, эксперт по фитохимии, Игорь Сокольский.

Единственный способ избавиться от стресса — ликвидировать его источник. Витамины и минералы могут лишь смягчить его последствия. Например, витамин В6 способствует поддержанию нормальной работы нервной системы и придает ей стабильность, в то время как магний активизирует действие витамина.

Собственно, правильное питание может улучшить наше настроение и повысить устойчивость к стрессу, поскольку витамин B6 содержится во многих продуктах. Однако многие из нас едят нерегулярно и неправильно, а некоторые придерживаются моно-диет, что часто характерно для современного образа жизни. Именно поэтому многие предпочитают обращаться к пищевым добавкам и витаминам для получения разнообразия и дополнительной питательной поддержки.

В соответствии с действующими правилами, врачи не имеют права назначать пациентам пищевые добавки. Поэтому их можно принимать самостоятельно, при условии соблюдения рекомендуемой дозировки, указанной в инструкции или на упаковке.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
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