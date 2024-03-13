Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему собака тянет за поводок
Минобразования начало проверку по факту избиения школьника в Кисловодске
AGU: корабли не только притягивают, но и провоцируют образование молний
Гороховый суп с колбасой чоризо в мультиварке: сытный обед, который легко приготовить
Сорт моркови "Нантес"
Стипендии студентов предлагается привязать к МРОТ
Сантехники Великобритании советуют туристам избегать определенные места в самолётах
В Перми УФАС запретило охранному предприятию "СВОТ" вести недобросовестную конкуренцию
Битва за топливо: Киев пытается сорвать весеннее наступление армии России
Здоровье под угрозой: опасности при употреблении витаминов без консультации врача

Как избегать рисков при приеме витаминов: советы специалиста

1:17
Здоровье

Самостоятельное употребление витаминов, особенно в лечебных дозах (на регулярной основе), а не в профилактических, может представлять опасность для здоровья человека, вызывая неврологические симптомы, образование почечных камней или повреждение печени, отмечает российский врач-диетолог Елена Соломатина.

Как избегать рисков при приеме витаминов: советы специалиста
Фото: Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По мнению специалиста, употребление витаминов в больших количествах прежде всего негативно влияет на печень, которая, являясь фильтрующим органом, старается нейтрализовать их избыток. Также возможны неврологические симптомы. Избыток витамина К может привести к увеличенной свертываемости крови.

"Даже самый безвредный витамин С (аскорбиновая кислота), при злоупотреблении, может способствовать образованию почечных камней", — поясняет Соломатина.

Следует отметить, что некоторые витамины и микроэлементы, особенно в сочетании с другими веществами, могут иметь различные эффекты. Поэтому не следует самостоятельно назначать себе лечебные дозы витаминов: стоит придерживаться профилактических доз и перед употреблением любых пищевых добавок обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы минимизировать риски для здоровья. Рекомендуется выбирать препараты от проверенных компаний, которые уже зарекомендовали себя на рынке.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
ЕС открывает двери: россияне могут въезжать без биометрического паспорта

Граждане России смогут посещать страны Европейского союза без необходимости владения биометрическим паспортом.

Россияне смогут въезжать в Европу без биометрического паспорта
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" ждёт ребёнка: "Мечтала об этом столько времени"
Невеста Романа Капаклы из "Дома-2" объявила о беременности: "Теперь моё сердце бьётся за двоих!"
Валерия хотела выгнать Иосифа Пригожина из дома. Что стало причиной?
Этот цветок растёт даже на скудных почвах и не требует частого полива: он яркий, словно солнце
Доверия к Западу нет. Путин обозначил чёткие векторы российской политики Дмитрий Плотников Reuters: Россия разорит крупнейший депозитарий Евросоюза, если будут изъяты активы ЦБ РФ Любовь Степушова В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин
Власти Болгарии требуют от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Можно остаться дома и отдохнуть: названы породы собак, которых совсем не нужно выгуливать
Семилетняя дочь Бородиной пошутила над собирающимся жениться отцом Курбаном Омаровым
Семилетняя дочь Бородиной пошутила над собирающимся жениться отцом Курбаном Омаровым
Последние материалы
Сорт моркови "Нантес"
Стипендии студентов предлагается привязать к МРОТ
Сантехники Великобритании советуют туристам избегать определенные места в самолётах
В Перми УФАС запретило охранному предприятию "СВОТ" вести недобросовестную конкуренцию
Битва за топливо: Киев пытается сорвать весеннее наступление армии России
Как избегать рисков при приеме витаминов: советы специалиста
Юрий Лоза напомнил, что Промес — голландец, и разбираться с ним должна его страна
Как работает иммунитет: мы задали 8 вопросов эксперту
"Сравни": Вероятность одобрения кредита зависит от знака зодиака
Игрок Quinn занял первое место в европейском ладдере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников