Здоровье под угрозой: опасности при употреблении витаминов без консультации врача

Как избегать рисков при приеме витаминов: советы специалиста

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самостоятельное употребление витаминов, особенно в лечебных дозах (на регулярной основе), а не в профилактических, может представлять опасность для здоровья человека, вызывая неврологические симптомы, образование почечных камней или повреждение печени, отмечает российский врач-диетолог Елена Соломатина.

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По мнению специалиста, употребление витаминов в больших количествах прежде всего негативно влияет на печень, которая, являясь фильтрующим органом, старается нейтрализовать их избыток. Также возможны неврологические симптомы. Избыток витамина К может привести к увеличенной свертываемости крови.

"Даже самый безвредный витамин С (аскорбиновая кислота), при злоупотреблении, может способствовать образованию почечных камней", — поясняет Соломатина.

Следует отметить, что некоторые витамины и микроэлементы, особенно в сочетании с другими веществами, могут иметь различные эффекты. Поэтому не следует самостоятельно назначать себе лечебные дозы витаминов: стоит придерживаться профилактических доз и перед употреблением любых пищевых добавок обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы минимизировать риски для здоровья. Рекомендуется выбирать препараты от проверенных компаний, которые уже зарекомендовали себя на рынке.