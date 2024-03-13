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Ученые из университета Л’Акуилы обнаружили: пешие прогулки или медленная езда на велосипеде помогут предотвратить инсульт

Физическая активность в свободное время снижает риск инсульта

1:15
Здоровье

Группа ученых, возглавляемая исследователями из университета Л’Акуилы в Италии, сделала вывод на основе обширного мета-анализа, что даже небольшое количество физической активности в свободное время может снизить риск инсульта. Их анализ включал 15 предыдущих исследований, охватывающих связь между различными уровнями физической активности и риском инсульта, в которых участвовали 752 050 взрослых добровольцев.

Физическая активность в свободное время снижает риск инсульта
Фото: https://chgeharvard.org/wp-content/uploads/2023/03/brisk-walk.jpg

Из обобщенных результатов анализа данных пяти исследований, изучающих влияние физической активности в свободное время на риск развития инсульта, стало ясно, что высокий уровень активности снижает вероятность инсульта на 29% по сравнению с практически полным отсутствием движения. Однако даже некоторая активность, проводимая в меньшем объеме (менее 150 минут в неделю), может сократить этот риск на 18%.

Согласно научным выводам, низкоинтенсивная активность, такая как пешие прогулки или медленная езда на велосипеде, способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы и может предотвратить инсульт в долгосрочной перспективе. Поэтому рекомендуется проведение любых физических нагрузок по мере возможности, соответствующих здоровью человека.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
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