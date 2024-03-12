Заблуждения о полезных продуктах: выявление российского специалиста

Секреты здорового питания: взгляд врача-эндокринолога из России

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" российский врач-эндокринолог Анастасия Резвых подчеркнула недооцененность ряда продуктов, которые часто ошибочно рассматриваются как полезные для здоровья.

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Одним из таких "ЗОЖ-оборотней" являются мюсли. Несмотря на широкое распространение мнения о их полезности, они на самом деле обладают высокой калорийностью из-за добавленного сиропа и фруктов. Также врач отметила негативное влияние на здоровье сладких творожков, содержащих избыточное количество добавленного сахара.

К числу подобных продуктов специалист также отнесла популярные каши быстрого приготовления, включая овсяные, гречневые и льняные с фруктовыми добавками. Она подчеркнула, что процесс производства данных каш практически полностью лишает их полезных микроэлементов.

Кроме того, врач выразила сомнения в полезности пакетированных соков, особенно тех, которые маркетируются как "стопроцентно натуральные". Вместо этого она рекомендует предпочесть свежевыжатые соки и ограничить употребление упакованных, насыщенных сахаром вариантов.