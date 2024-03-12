Наука до сих пор толком не понимает, как алкоголь вредит печени, признался доктор Мясников

Доктор Мясников рассказал о вреде алкоголя для печени

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Наука до сих пор толком не понимает, как алкоголь вредит печени, признался врач и телеведущий Александр Мясников.

Фото: Департамент здравоохранения Томской области is licensed under public domain

В своём телеграм-канале он сообщил, что начал писать книгу о печени, и привёл некоторые выдержки.

"То, что постоянное потребление алкоголя вредит печени, — общеизвестно. Но интересно, что точный механизм этого повреждающего воздействия не до конца понятен", — рассказал доктор.

Утилизацией алкоголя в печени занимается в основном фермент алкогольдегидрогеназа (АДГ). Но его работа начинается ещё в желудке.

"И — внимание дамам! — в 90-х годах было доказано, что уровень АДГ в женском желудке ниже, чем в мужском. В итоге алкоголь расщепляется медленнее и уровень его в печёночной вене выше, чем у мужчин. Поэтому при потреблении одной и той же дозы алкоголя мужчиной и женщиной у женщин риск повреждения печени выше", — предупредил Мясников.

Гастрит и хеликобактер пилори также могут повлиять на уровень АДГ в желудке, добавил он.

Точно известно, что печень повреждает сам процесс расщепления алкоголя — из-за злоупотребления она становится "более чувствительна к вирусным гепатитам, и вообще медицина относит алкоголизм к состоянию иммунодефицита", заключил теледоктор.