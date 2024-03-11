Отбрось лишние килограммы с помощью капусты: секреты диетологов

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Как капуста помогает сбросить вес: советы экспертов по здоровому питанию

0:43
Здоровье

Диетологи согласны в том, что при стремлении к похудению следует обратить внимание на употребление овощей, а среди них особое внимание стоит уделить капусте.

Как капуста помогает сбросить вес: советы экспертов по здоровому питанию
Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Ingo Franke is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Среди разнообразия сортов капусты эксперты в области здорового питания рекомендуют обращать внимание на белокочанную квашеную капусту.

Врач-диетолог Елена Соломатина объясняет, почему это так важно. Квашеная капуста насыщает организм полезной клетчаткой, что способствует выводу избытка сахара из организма. Также янтарная кислота, содержащаяся в этом продукте, улучшает метаболизм. Важно помнить, что квашеную капусту не следует употреблять при заболеваниях ЖКТ и щитовидной железы.
 
 
 
 
 

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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