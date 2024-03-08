Полезные специи для кофе: придайте напитку новый вкус и пользу для здоровья

Сделайте свой кофе здоровее: специи вместо сахара и сливок

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе, часто привычный напиток для многих, помогает оживиться и улучшить настроение.

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Однако его вкус обычно усиливают добавками, такими как сахар, сливки или сиропы, что делает напиток калорийнее и менее полезным для здоровья.

Если вы хотите придать кофе более насыщенный вкус, стоит обратить внимание на альтернативные варианты, которые благоприятно сказываются на здоровье.

Добавление нескольких специй может быть достаточным. Медик рекомендует использовать корицу, которая богата антиоксидантами и способна улучшить вкус напитка, а также цедру, имбирь, мускатный орех и острый перец.

Кардамон, помимо того, что придает напитку приятный аромат, улучшает пищеварение, снижает уровень "плохого" холестерина и обладает противовоспалительными свойствами.

Гвоздика также может стать интересным дополнением, придающим напитку не только более насыщенный аромат, но и обладающим бактерицидными свойствами.