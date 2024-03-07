Обезжиренные молочные продукты - большие друзья тех, кто решил похудеть этой весной к лету

Питательные продукты для похудения: варианты чтобы не чувствовать голод

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Давно известно, что чем более питательная пища, тем быстрее мы чувствуем себя насыщенными. Однако, если речь идет о снижении веса, важно также употреблять продукты с низким содержанием калорий, чтобы стимулировать процесс сжигания жира.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

Что можно есть, чтобы похудеть и не ощущать голода?

Рекомендуется включать в рацион овощи, фрукты и блюда, приготовленные на их основе, такие как супы, рагу и другие.

Важно избегать добавления жирных соусов, сметаны и майонеза в готовые блюда. Также допустимо потребление макарон из твердых сортов пшеницы, постного мяса, рыбы и морепродуктов.

В список "друзей", утоляющих голод, но не способствующих набору лишних килограммов, также входят обезжиренные молочные продукты, богатые белком и клетчаткой. Эти продукты требуют больше времени для переваривания, что помогает дольше сохранять чувство сытости и избегать голода в ближайшее время.