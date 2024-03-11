У психов весеннее обострение, а у здоровых - сезонная усталость: как с ней справиться и войти в лето

Как распознать и преодолеть весеннюю усталость: советы и рекомендации

3:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Весенняя усталость является аффективным расстройством, связанным с изменением времени года. Обычно она проявляется апатией, утомлением, снижением энергии, нарушением сна, трудностями на работе, затруднениями с концентрацией внимания и необъяснимой грустью. Это постепенное ухудшение эмоционального, психологического и физического состояния в определенный период времени.

Фото: https://cvm-med.ru/

Примерно 10-15% населения страдает от данного расстройства. В сельской местности это число меньше (около 6%), в городах, где больше раздражителей для нервной системы, — до 15%. Женщины встречаются с сезонной усталостью в 4-5 раз чаще, чем мужчины. Чаще всего это затрагивает подростков и людей в возрасте от 25 до 33 лет.

Как распознать весеннюю усталость?

Для определения весенней усталости следует обращать внимание на цикличные симптомы.

К ним относятся повышенная усталость, быстрая утомляемость, трудности в выполнении обычных дел как дома, так и на работе. Человек становится раздражительным, появляются чувства безнадежности, вины и бесполезности. Если эти симптомы усиливаются, то это может привести к социальной изоляции, проблемам в семье и на работе. Если симптомы возникают и усиливаются с каждым циклом, то стоит обратиться к врачу для исключения других возможных заболеваний, таких как авитаминоз или анемия.

Еще одним признаком является изменение питания. Во время весенней усталости возникает увеличенный аппетит, особенно к углеводам (чаще всего это сладости и выпечка), что может привести к набору веса и психологическим проблемам.

Нарушения сна также являются симптомом весенней усталости. Неправильный режим сна и питания влияют на циркадные ритмы и гормональный баланс, что в конечном итоге может потребовать консультации у эндокринолога. Также проблемы со сном могут привести к снижению иммунитета и увеличению частоты заболеваний.

Существует генетическая предрасположенность к весенней усталости, связанная с недостаточным выделением таких веществ, как белки, серотонин и эндорфины.

В чем разница между усталостью и хандрой?

Важно различать весеннюю усталость от обычной хандры. Хандра — это временное состояние аффективного расстройства, в то время как депрессия — это уже диагноз. Важно иметь поддержку близких людей, которые смогут заметить признаки весенней усталости. В интернете можно найти специальные тесты на депрессию Бека, Занга и другие. При высоких результатах теста следует обратиться к врачу.

Как справиться с весенней усталостью?

Существует несколько простых советов, которые могут помочь справиться с весенней усталостью, Сообщает aif.ru:

Проводить больше времени на солнце и на свежем воздухе, даже в пасмурные дни, чтобы получить больше положительных эмоций.

Соблюдать регулярный режим сна, ложиться спать примерно в одно и то же время, чтобы поддерживать циркадные ритмы и гормональный баланс.

Улыбаться чаще.

Заниматься спортом, например, быстрой ходьбой на свежем воздухе, йогой или танцами.

Принимать витаминно-минеральные комплексы, включающие витамин D.

Увеличить потребление продуктов, богатых жирными кислотами омега-3, таких как морская рыба, грецкие орехи, авокадо и льняное масло.