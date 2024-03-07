Исследование: жара напрямую связана с риском инсульта

Увеличение риска инсульта при высоких температурах

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно отчету, опубликованному в журнале Jama Network Open, длительное воздействие высоких температур воздуха непосредственно связано с повышенным риском острого ишемического инсульта.

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Китайские исследователи проанализировали информацию о 82 000 пациентах с данным диагнозом и пришли к выводу, что возможность инсульта значительно увеличивается при повышении температуры окружающего воздуха, особенно среди жителей северных регионов, мужчин и людей с дислипидемией или фибрилляцией предсердий. Учитывая обнаруженный риск ишемического инсульта в условиях жары, необходимо предпринять более серьезные меры по охлаждению, вентиляции и увлажнению помещений.

Также важно учитывать группы риска, включая пожилых людей и пациентов с дислипидемией или фибрилляцией предсердий, и обеспечивать им необходимую защиту от неблагоприятного климата.