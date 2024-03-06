Интервальная диета: кому нельзя применять при похудении

Врач Дианова рассказала, кому нельзя применять интервальное голодание

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Люди, которые длительное время стремятся избавиться от лишнего веса, часто экспериментируют с различными диетами. В настоящее время все большую популярность приобретает интервальное голодание.

Фото: media.npr. org/assets/img/2019/04/30/healthy-choices-1-_wide-ff3fa4b9b1798a93ea715a8d97675c9576efc652.jpg

Этот метод предполагает периодический отказ от приема пищи на определенное время, например, в течение восьми часов можно есть все, а в остальное время следует соблюдать пост.

Однако к любой диете следует подходить осторожно, чтобы не нанести вред своему здоровью. Об этом заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом. Например, людям с желчнокаменной болезнью или проблемами в работе ЖКТ следует воздержаться от такого типа питания. Кроме того, важно учитывать и психологическое состояние человека, чтобы избежать нарушений режима.

Поэтому перед применением интервального голодания стоит рассмотреть иные методы, которые позволяют уменьшить калорийность рациона.

Вот поэтому вам нужно начать интервальное голодание