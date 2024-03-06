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Интервальная диета: кому нельзя применять при похудении

Врач Дианова рассказала, кому нельзя применять интервальное голодание

1:03
Здоровье

Люди, которые длительное время стремятся избавиться от лишнего веса, часто экспериментируют с различными диетами. В настоящее время все большую популярность приобретает интервальное голодание.

Врач Дианова рассказала, кому нельзя применять интервальное голодание
Фото: media.npr. org/assets/img/2019/04/30/healthy-choices-1-_wide-ff3fa4b9b1798a93ea715a8d97675c9576efc652.jpg

Этот метод предполагает периодический отказ от приема пищи на определенное время, например, в течение восьми часов можно есть все, а в остальное время следует соблюдать пост.

Однако к любой диете следует подходить осторожно, чтобы не нанести вред своему здоровью. Об этом заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом. Например, людям с желчнокаменной болезнью или проблемами в работе ЖКТ следует воздержаться от такого типа питания. Кроме того, важно учитывать и психологическое состояние человека, чтобы избежать нарушений режима.

Поэтому перед применением интервального голодания стоит рассмотреть иные методы, которые позволяют уменьшить калорийность рациона.

Вот поэтому вам нужно начать интервальное голодание
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
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Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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