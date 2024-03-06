Почему зимой мы едим больше: объяснение нутрициолога

Как избежать лишних килограммов в холодное время года

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Во время холодного сезона многие жалуются на избыточное питание, что в конечном итоге негативно сказывается на форме тела.

Фото: openverse by ebruli is licensed under CC BY 2.0

Нутрициолог Денис Черногузов объяснил, почему в зимнее время мы испытываем более сильное желание есть и делаем это чаще. По мнению специалиста, склонность к перееданию обычно обусловлена недостатком солнечного света и витаминов.

Кроме того, в холодное время года организму требуется больше энергии, а это, в свою очередь, подразумевает употребление большего количества пищи для поддержания тепла в организме.

Если рационально подбирать пищу, включая в него правильные и полезные продукты, то калории реально используются для обеспечения энергией. Однако если в рационе присутствуют чипсы, шоколад и другая вредная пища, это может привести к набору лишних килограммов. Поэтому важно осознанно подходить к выбору продуктов для потребления.

Ещё одной причиной избыточного питания является психологический аспект. В зимнее время года многие люди склонны к чувству грусти и апатии. Пища для многих становится способом поднять себе настроение.