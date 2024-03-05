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Развитие проблемы алкогольной зависимости: признаки и рекомендации эксперта

Признаки алкогольной зависимости: на обращает внимание психолога

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Здоровье

Изменения в поведении и привычках, связанных с употреблением алкоголя, могут свидетельствовать о развитии проблемы алкогольной зависимости, отмечает эксперт. Однако проявления зависимости могут быть индивидуальными для каждого человека, подчеркивает он. Общие признаки могут включать изменения в образе жизни, ухудшение взаимоотношений с близкими, непредсказуемые эмоциональные реакции и потерю интереса к ранее приятным занятиям. Кроме того, важно обращать внимание на увеличение потребности в употреблении алкоголя, отмечает психолог.

Признаки алкогольной зависимости: на обращает внимание психолога
Фото: metroecuador.com.ec

"Если у вас или вашего близкого есть подозрения на алкогольную зависимость, стоит обратиться за помощью к профессиональным психологам или психиатрам, специализирующимся на лечении зависимостей. Они могут провести диагностику и предложить более эффективные методы терапии", — советует практикующий психолог Елена Митрохина.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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