Развитие проблемы алкогольной зависимости: признаки и рекомендации эксперта

Изменения в поведении и привычках, связанных с употреблением алкоголя, могут свидетельствовать о развитии проблемы алкогольной зависимости, отмечает эксперт. Однако проявления зависимости могут быть индивидуальными для каждого человека, подчеркивает он. Общие признаки могут включать изменения в образе жизни, ухудшение взаимоотношений с близкими, непредсказуемые эмоциональные реакции и потерю интереса к ранее приятным занятиям. Кроме того, важно обращать внимание на увеличение потребности в употреблении алкоголя, отмечает психолог.
"Если у вас или вашего близкого есть подозрения на алкогольную зависимость, стоит обратиться за помощью к профессиональным психологам или психиатрам, специализирующимся на лечении зависимостей. Они могут провести диагностику и предложить более эффективные методы терапии", — советует практикующий психолог Елена Митрохина.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.