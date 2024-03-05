Развитие проблемы алкогольной зависимости: признаки и рекомендации эксперта

Признаки алкогольной зависимости: на обращает внимание психолога

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изменения в поведении и привычках, связанных с употреблением алкоголя, могут свидетельствовать о развитии проблемы алкогольной зависимости, отмечает эксперт. Однако проявления зависимости могут быть индивидуальными для каждого человека, подчеркивает он. Общие признаки могут включать изменения в образе жизни, ухудшение взаимоотношений с близкими, непредсказуемые эмоциональные реакции и потерю интереса к ранее приятным занятиям. Кроме того, важно обращать внимание на увеличение потребности в употреблении алкоголя, отмечает психолог.

Фото: metroecuador.com.ec

"Если у вас или вашего близкого есть подозрения на алкогольную зависимость, стоит обратиться за помощью к профессиональным психологам или психиатрам, специализирующимся на лечении зависимостей. Они могут провести диагностику и предложить более эффективные методы терапии", — советует практикующий психолог Елена Митрохина.