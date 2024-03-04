"Железные показатели": эксперты рассказали, какие анализы крови нужно сдать после зимы

Зима в Подмосковье представляет собой протяженный и непростой период для его жителей. Обычно холода начинаются уже в ноябре и продолжаются до марта, сообщает "Радио 1".
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В течение этого времени жители Московской области испытывают недостаток солнечного света, переменчивый климат, колебания температуры от значительных минусов до нуля и обратно, сильные ветры, снегопады, а моменты ясной погоды случаются нечасто. Уровень активности на улице снижается, люди чаще предпочитают оставаться в помещении, что может привести к ослаблению иммунитета и увеличению уровня усталости. Вследствие этого организм может испытывать дефицит витаминов, в частности, витамина D.
К концу зимнего сезона организм истощается, и важно следить за уровнем железа и гемоглобина. Низкие значения этих показателей могут быть скрыты за проявлениями сезонной усталости, однако причины могут быть глубже.
Эксперты из Центра крови Подмосковья рекомендуют обращаться за медицинской помощью в случае головокружения, слабости, шума в ушах, снижения работоспособности, раздражительности и апатии. Важно пройти анализы на уровень железа и гемоглобина, чтобы своевременно выявить их дефицит и принять необходимые меры.
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