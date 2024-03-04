Диета против алкогольной зависимости: роль кетонов

Как изменение питания может помочь преодолеть алкогольную зависимость

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Определенный тип диеты может снизить желание к употреблению алкоголя, утверждают американские исследователи. В ходе их исследования, в котором участвовали люди с алкогольной зависимостью, добровольцев разделили на группы. Одна из групп следовала кетодиете, основанной на высоком содержании полезных жиров в питании. Медики, наблюдая за участниками, заметили, что желание к алкоголю действительно уменьшилось. Специалисты сделали вывод, что этому способствовало повышение уровня кетонов в организме участников.

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Кетоны — это вещества, которые производит печень из жира и могут служить источником энергии в случае дефицита углеводов.