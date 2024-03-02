Эндокринолог дает советы: как понять, что это эмоциональный голод

Узнайте, как избежать переедания: подсказки эндокринолога

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Часто переедание и избыточный вес связаны с эмоциональным голодом, а не с физической потребностью организма в питании.

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Поэтому важно научиться различать эти два типа голода.

Эндокринолог Юргита Вараева рассказывает, как это можно сделать. Признаки эмоционального голода

В первую очередь следует отметить, что он обычно возникает внезапно, часто после стрессовой ситуации или неприятного разговора. В такие моменты трудно удержаться от переедания, в то время как при физическом голоде можно подождать. При эмоциональном голоде обычно хочется определенных продуктов, чаще всего это связано с желанием утолить стресс вредной пищей, например, шоколадом или выпечкой. При этом здоровые продукты не вызывают интереса.

Еще одним признаком является то, что эмоциональный голод трудно удовлетворить с помощью еды. После употребления пищи хочется еще и еще, что может привести к чувству вины из-за переедания. В результате человек сталкивается с усугублением эмоционального состояния.