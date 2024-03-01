Дачный фитнес: экспертное мнение и 5 ключевых принципов для снижения веса

Врач Лысенко рассказал, как работать на даче и худеть

1:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач описал особенности "дачного фитнеса" и выделил ключевое условие, при котором этот метод может быть эффективным.

Фото: hear.org by Midway Atoll is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Врач Олег Лысенко, специалист по диетологии и гастроэнтерологии, представил разнообразные виды физической активности, которые наиболее полезны для снижения веса на дачном участке.

"Золотое правило"

По мнению специалиста, достижение похудения на даче возможно, но требуется соблюдать баланс между калорийным дефицитом и увеличением физической активности.

Эксперт подчеркнул важность выбора конкретного типа физической активности. Дела на приусадебном участке могут быть как малоинтенсивными, так и высокоинтенсивными. Первые потребляют меньше калорий, в то время как последние — в 2-3 раза больше. Расход калорий в час при:

прополке или поливе растений — 200-400 калорий

стрижке газона с использованием ручной газонокосилки (весом до 3 кг) — 250-350 калорий

вскапывании грядок — 400-600 калорий

колке и распилке дров — около 600 калорий

Однако Лысенко подчеркнул важность предотвращения перетренировок и уделения внимания отдыху.

Питание тоже важно

Калорийный дефицит "Дачный фитнес" не будет эффективным, если после интенсивной работы на даче человек плотно ест. Важную роль в процессе похудения играет перестройка рациона. На первом месте должны стоять овощи, фрукты и ягоды.

К примеру, работает так называемая "система тарелки". По этой схеме 50% тарелки занимают овощи и фрукты, 25% — сложные углеводы, и остальное место остаётся для источников белка. В рацион также можно включить рыбу, фасоль, орехи, молочные продукты и мясо.