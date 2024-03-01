Бока? Пока! Диетолог рассказала, какие продукты помогут избавиться от жира на талии

Толстые бока серьезно портят силуэт, однако с умелыми изменениями в рационе можно окончательно избавиться от этой проблемы.
На любую проблему есть решение, утверждает диетолог Вера Денежка. Подкожный жир на боках может образовываться по множеству причин, от несбалансированного рациона, особенно богатого калориями, до недостатка физической активности, гормональных колебаний и генетических особенностей. Даже стресс может стать стимулом для накопления жира в этой области.
Избавиться от жира на боках – это сложная задача, требующая комплексного подхода. Вера Денежка рекомендует включить в рацион регулярные упражнения, такие как скручивания, планки и подъемы ног, для укрепления мышц живота. Массаж также может помочь улучшить кровообращение и метаболизм, что способствует сжиганию жира. Необходимо также употреблять 1.5-2 литра воды в день, контролировать стресс, высыпаться и правильно питаться.
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