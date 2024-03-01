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Бока? Пока! Диетолог рассказала, какие продукты помогут избавиться от жира на талии

Диетолог Денежка рассказала, как избавиться от жира на животе и бедрах

1:42
Здоровье

Толстые бока серьезно портят силуэт, однако с умелыми изменениями в рационе можно окончательно избавиться от этой проблемы.

Диетолог Денежка рассказала, как избавиться от жира на животе и бедрах
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

На любую проблему есть решение, утверждает диетолог Вера Денежка. Подкожный жир на боках может образовываться по множеству причин, от несбалансированного рациона, особенно богатого калориями, до недостатка физической активности, гормональных колебаний и генетических особенностей. Даже стресс может стать стимулом для накопления жира в этой области.

Избавиться от жира на боках – это сложная задача, требующая комплексного подхода. Вера Денежка рекомендует включить в рацион регулярные упражнения, такие как скручивания, планки и подъемы ног, для укрепления мышц живота. Массаж также может помочь улучшить кровообращение и метаболизм, что способствует сжиганию жира. Необходимо также употреблять 1.5-2 литра воды в день, контролировать стресс, высыпаться и правильно питаться.

Чтобы быстро избавиться от жира на боках, необходимо сконцентрировать свой рацион на определенных продуктах:

  • Овощи

Они богаты питательными веществами при низком содержании калорий, что делает их идеальным выбором для снижения жира на боках.

  • Фрукты

Содержат множество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые способствуют чувству сытости на долгое время.

  • Орехи и семена

Богаты белком, здоровыми жирами и клетчаткой, помогая усмирить голод и улучшить обмен веществ.

  • Зеленый чай

Содержит антиоксиданты, которые помогают снизить воспаления и улучшить общее состояние организма, что особенно важно при борьбе с жиром на боках.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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